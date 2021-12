L'appel au secours d'un gardois aux Philippines après le passage du typhon Rai

Le 16 décembre, un typhon de force 5, l'intensité maximale, frappe les Philippines et fait plus de 400 morts. Un dizaine de jours plus tard, dans certaines régions, la situation est toujours catastrophique. Le gardois Pierre Mélot, 29 ans, vit depuis deux ans sur l'île de Siargao de 90 000 habitant où l'aide humanitaire n'est toujours arrivée.

L'odeur de mort est partout, ça sent la mort partout.

L'île est tout simplement dévastée : plus de maison, plus d'électricité, plus de nourriture ni d'eau potable. Après huit jours de silence il a enfin pu communiquer avec sa mère à Nîmes. Elle raconte le cauchemar que vit son fils : "Les gens commencent à se battre. Ils cherchent à attraper les chiens pour les manger". Au téléphone, son fils est dévasté : " L'odeur de mort est partout, ça sent la mort partout".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sur sa page Facebook, Pierre Mélot implore la France de venir en aide aux Philippines.