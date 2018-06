Le fils de Sylvie est décédé le 16 juin 2017 alors qu'il était en garde-à-vue dans les locaux du commissariat de Dax. Un an plus tard, cette maman ne connait toujours pas les causes exactes de la mort de son fils. Elle lance un appel au secours sur France Bleu Gascogne

Dans le salon de Sylvie, à Ygos Saint Saturnin, on remarque aussitôt le grand portrait de Gaël : ce fils de 32 ans décédé il y a un an dans les locaux du commissariat de Dax. Sylvie ne porte pas d'accusation. Elle veut juste savoir de quoi son fils est mort. "Trop de questions dans ma tête se posent. De quoi il est mort ? Pourquoi ? Comment? Je ne sais pas. Je suis une mère qui souffre et je veux savoir la vérité. Un an sans réponse à toutes les questions que je me peux me poser c’est très long." confiait-elle à France Bleu Gascogne ce mercredi 19 juin 2018.

Au lendemain de son témoignage et de son cri de détresse, le Parquet de Dax fait un point sur l'enquête. elle est menée par la PJ (police judiciaire) de Bayonne. La procédure serait d'ailleurs sur le point d'être bouclée.

Gaël a été interpellé en possession de drogue et en compagnie d'un ami le 16 juin 2017 à Dax. Les deux Landais ont été placés en garde-à-à-vue dans les locaux du commissariat de Dax. Gaël et son ami ont fait un malaise. Gaël ne s'en est pas sorti malgré l'intervention des policiers puis du Samu. Il souffrait d'une phlébite. Il est décédé des suites d'une embolie pulmonaire. Son ami a survécu.

Les deux hommes avaient consommé beaucoup de drogue, "un produit détonnant" selon le parquet de Dax. L'autopsie a en effet révélé la présence d'alcool mais aussi d'un cocktail composé de différentes drogues.

Un troisième homme est impliqué dans cette affaire. Les enquêteurs tentent de savoir s'il a fourni le produit qui a provoqué le malaise mortel de Gaël. Si c'est le cas, il pourrait donc être responsable de sa mort.

Le Parquet de Dax assure que la procédure sera terminée d'ici la fin de la semaine prochaine. Sylvie aura la réponse à ses questions ou en tout cas à une partie d'entre elle.