L'appel au secours de la municipalité de Cendras pour protéger le quartier des Fonzeaux de la délinquance

L'appel au secours de la municipalité de Cendras ! La petite commune de 1 800 habitants au nord d'Alès ne sait plus comment venir à bout de la délinquance qui touche l'un de ses quartiers : les Fonzeaux . Une bande d'une quinzaine de jeunes multiplie les tapages nocturnes, les insultes et les menaces sur les habitants de cette ancienne cité minière. A tel point que, depuis deux ans et demi, 65 locataires ont préféré quitter leur appartement pour fuir ce véritable cauchemar.

Dans les années 60, les Fonzeaux accueillaient les cadres de la mine. Une cité sur les hauteurs de la commune, entourée de forêts, où il faisait bon vivre. Denise se souvient avec nostalgie de cette époque, des sanglots dans la voix : "Je pense surtout aux retraités qui ont tous leurs souvenirs ici et qui ne peuvent pas partir justement parce que c'est toute leur vie et qu'ils ont connu l'époque où on avait tous le respect les uns des autres. C'est déplorable". Et de regretter notamment l'absence d'un gardien en permanence qui pourrait aider à apaiser l'atmosphère, même s'il ne pourrait pas jouer les gendarmes.

Des renforts de gendarmerie demandés

L'aide des gendarmes c'est clairement ce que réclame le maire de Cendras, Sylvain André : " Il est hors de question qu'on abandonne ce quartier. Je reçois des gens en colère, j'en ai vu certains pleurer, dans une détresse profonde et je me sens impuissant pour les aider. On n'en peut plus qu'une bande fasse vivre un enfer à tout un quartier".

Sylvain André estime que la municipalité est allée au bout de ce qu'elle pouvait faire : "On a travaillé dans la prévention spécialisée, on va encore la renforcer, on soutient notre centre socio-culturel, on travaille le vivre ensemble, mais la question de la sécurité ce n'est pas notre rôle, c'est de la responsabilité de l'Etat. Donc oui, je suis pour le renforcement de la gendarmerie sur notre territoire et les Fonzeaux sont un territoire de la République." C'est d'autant plus regrettable qu'on vit bien "dans 95% de la commune" conclut le maire en lançant ce véritable S.O.S.