L'appel au secours de la SPA de Nîmes pour sauver deux chiens inséparables orphelins de leur maître

L'appel à l'aide de la SPA de Nîmes pour sauver deux chiens inséparables. "Tina" la femelle et "Le Fauve" son compagnon dépérissent depuis que leur maître est décédé en EHPAD. Ces deux croisés bergers de 12 et 13 ans, en bonne santé, sont de gros nounours très sociables et ils aiment même les chats nous assure la SPA. Avec la perte de leur maître et les grosses chaleurs, les deux toutous souffrent malgré les efforts des bénévoles. Une vie de famille serait une bénédiction pour eux poursuit la SPA.

Vu leur âge, ils bénéficient d'une adoption sous forme de don libre, on donne ce qu'on désire et l'éventuel adoptant peut même recevoir une enveloppe vétérinaire de 600 € allouée par 30 millions d 'Amis pour chaque chien. Vous pouvez contacter le refuge de la SPA de Nîmes, route de Sauve, au 06 51 13 71 09.