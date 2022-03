L'appel de détresse d'une habitante de Vauvert pour sauver les souvenirs de toute une vie de sa maman décédée

L'appel au secours d'une habitante de Vauvert sur France Bleu Gard Lozère. Catherine n'a plus que quelques jours pour vider l'appartement de sa maman décédée en novembre dernier. Si elle ne l'a pas fait avant la fin du mois de mars, les huissiers menacent de venir poser des scellés sur sa porte car elle n'a pas pu faire changer le bail de location qui est toujours au nom de sa mère. Seulement voilà, en presque 90 ans de vie, sa maman avait accumulé dans son logement des dizaines et des dizaines d'affaires. Catherine, âgée de 60 ans et handicapée, n'a ni la force ni les moyens financiers pour effectuer le déménagement. Elle lance un appel de détresse pour obtenir à la fois de l'aide et un délai afin de régulariser sa situation. Elle cherche également un local pas trop cher sur Vauvert pour pouvoir tout entreposer.

Terrible compte à rebours

Des dizaines de cartons dans toutes les pièces parfois jusqu'au plafond. De la vaisselle, des vêtements, des bibelots, les souvenirs de toute une vie dont la maman de Catherine n'avait jamais voulu se séparer. Devant l'ampleur de la tâche, Catherine se dit épuisée physiquement et moralement. Elle ne sait plus comment faire face au terrible compte à rebours qui est lancé : " J ai reçu un appel d'une dame huissier qui me somme de libérer le logement pour le 30 mars. Sinon, ils mettront les scellés sur la porte avec tout le reste. J ai dit que j'avais des animaux elle m'a dit "mettez à la fourrière". J ai appelé Emmaüs ils ne se déplacent plus ainsi que d'autres associations. L'assistante sociale ne peut rien faire. Je demande juste du temps. Un ami vient m'aider, mais il y a trois étages à descendre avec les cartons et c'est très dur. Je demande juste du temps pour vider cet appartement. Ma maman a toujours payé ses loyers. Je suis vraiment dans une situation insoutenable, aidez moi s'il vous plaît" implore Catherine les larmes aux yeux.

Des centaines de vêtements et d'objets partout dans l'appartement © Radio France - Hervé Sallafranque

Toutes les pièces de l'appartement sont remplies de vaisselle, de bibelots et de vêtements © Radio France - Hervé Sallafranque