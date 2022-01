L'appel de détresse du centre d'éducation conductive du Gard à Clarensac

L'appel au secours d'une association qui accueille des enfants handicapés à Clarensac. Le centre d'éducation conductive (CEC) du Gard est en grande difficulté financière et interpelle directement le président de la République pour ne pas disparaître. Cette structure spécialisée s'occupe chaque année d'une trentaine d'enfants âgés de 8 à 13 ans en situation de handicap grave venus de tout le bassin nîmois et même au delà. Le centre leur propose des parcours inclusifs et un accueil sur mesure et complémentaire.

Mais le centre doit auto-financer à près de 80% un budget annuel d'environ 150 000 euros. La bonne volonté et le bénévolat ne suffisent plus et le CEC en appelle à l'aide des pouvoirs publics pour sauver une structure dont l'avenir est menacé car les parents n'en peuvent plus d'être les seuls à porter ce projet à bout de bras.

Une lettre de soutien en ligne diffusée via la page Facebook du centre a recueilli près de 5 000 signatures en à peine trois jours. Elle va être adressée au président de la République dans les heures qui viennent.