Les trois fils de Gérard Bastiani sont très inquiets après la disparition de leur papa, 63 ans, atteint de la maladie d'Alzheimer et qui n'est pas rentré chez lui mardi 27 février. Ils lancent un appel à tous les Azuréens.

Nice, France

Depuis une semaine ils ont lancé un appel sur les réseaux sociaux pour retrouver leur père, Gérard. Un homme de 63 ans, qui comme à son habitude a quitté son domicile de l'avenue Désambrois à Nice le mardi 27 février à 10h30. Depuis, plus de nouvelles. Son parcours est sensiblement toujours le même, soit vers la mer et l'aéroport par la promenade des Anglais, soit vers le Mont-Boron.

"Nous demandons à tous les Niçois de nous aider à retrouver notre papa."

Gérard Bastiani est atteint de la maladie d'Alzheimer et s'est sans doute perdu. "Regardez dans les endroits à l'abri s'il vous plait, demandent les trois garçons. Dans les halls d’immeuble, les abris en ville, les jardins. Il a pu marcher longtemps car il est habitué à marcher quatre heures par jour. Il aime la nature et la mer."

Xavier, Romain et Geoffrey Bastiani aidés par des amis, ont affiché le portrait de leur papa dans toute la ville ces derniers jours. "Il suffit d'une personne qui le croise. N'hésitez pas à aller lui parler, il est très ouvert et convivial mais il doit être perdu et stressé."

Gérard Bastiani mesure 1m75, il a les yeux bleus et les cheveux courts gris. Il porte une barbe d'une semaine. Pantalon gris, veste noire, chaussures noires.

Contacts :