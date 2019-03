L'appel insolite au 17 reçu par les gendarmes des Vosges

Vosges, France

« Allo , le 17 ! J’ai réussi à changer mon ADN ! » titre sur la page Facebook ce jeudi 28 mars les gendarmes des Vosges.

Ils relatent ici la "surprise" des opérateurs ce jeudi matin. Au Centre d’opérationnel, à l'autre bout du fil, un usager leur annonce avoir réussi à changer son ADN !... L'homme confie avoir appelé à plusieurs reprises directement l’Élysée, s'être déplacé même, avec son test ADN. Mais comme, il n'a pas de nouvelles de la présidence, il appelle "donc" les gendarmes pour l’accompagner à Paris, pour que sa demande soit transmise plus rapidement à Emmanuel Macron.

Les gendarmes vosgiens expliquent avoir "gentiment indiqué à cet extravagant interlocuteur ne pas pouvoir l'aider dans sa démarche".

Surtout, il rappellent que le 17 est un numéro d'appel d'urgence. "Il ne doit être utilisé que pour la défense des personnes et des biens, en abuser est un délit répréhensible d'un an d'emprisonnement et de 15.000€ d'amende."