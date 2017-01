L'appel à l'aide des proches du retraité disparu à La Garde : "On pense toujours que ça arrive aux autres"

Mais où est Gérard Pardiès ? Que lui est-il arrivé ? Le retraité de 77 ans de La Garde a disparu samedi soir en rentrant du réveillon. Sa famille lance un appel à témoins, et organise de grandes recherches ce samedi.

Ça fait quatre jours maintenant que Gérard Pardiès a disparu à La Garde dans le Var. Quatre longues journées d'attente, et beaucoup de questions pour la famille de ce retraité de 77 ans. Il a disparu samedi 31 décembre au soir, en rentrant chez lui à vélo après le réveillon. Il n'a donné, depuis, aucune nouvelle.

"C'est l'incertitude qui est la plus difficile" (Sophie Bellando, la petite fille de Gérard Pardiès).

"L'attente et l'incompréhension sont les choses les plus compliquées. C'est l'incertitude qui est la plus difficile, la tristesse, on est atterré, on ne comprend pas", explique sa petite fille, Sophie Bellando.

Une mare de sang, mais "pas de corps blessé"...

Une mare de sang a été retrouvée près du box où le retraité range habituellement son vélo, "2/3 litres de sang selon le parquet" précise Sophie Bellando. Les analyses sont toujours en cours pour savoir s'il s'agit du sang de Gérard Pardiès. "Il n'y a aucune nouvelle, pas de corps, pas de corps blessé, son vélo à disparu, il n'y a rien du tout", ajoute Sophie Bellando. "Nous on pense qu'il y a 90% de chances que ce soit son sang, donc on est dans l'attente. C'est très long, ça nous parait tellement irréel, on pense toujours que ça arrive aux autres, et au final ça nous touche nous".

"Ça nous parait irréel. On pense toujours que ça arrive aux autres, et au final, ça nous touche nous".

"Ça me parait tellement une situation improbable, qu'on s'imagine tout. C'est un pépé de 77 ans, c'est quelqu'un de souriant, il chante tout le temps. J'arrive pas à imaginer que quelqu'un puisse lui donner un coup, et après déplacer son corps. C'est horrible. Peut-être qu'il était au mauvais endroit au mauvais moment", confie Sophie Bellando.

Une grande journée de recherches samedi

La famille se mobilise sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur place, à la recherche de témoignages. Pour l'instant les recherches n'ont rien donné. Sophie Bellando lance donc un appel à tous ceux qui veulent venir l'aider, elle et sa famille, à retrouver Gérard Pardies. Des grandes recherches auront lieu ce samedi à La Garde. Une grande battue est organisée à 11h30.