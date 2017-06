L'appel à témoins de la police de Bordeaux après la disparition inquiétante d'un Pessacais de 66 ans

La police de Bordeaux vient d'émettre un appel à témoins après la disparition d'un homme de 66 ans en état de faiblesse, qui n'a plus été vu chez sa soeur à Pessac depuis le 20 juin.

Des recherches sont en cours pour tenter de retrouver cet homme de 66 ans en état de faiblesse et porté disparu depuis le 20 juin. C'est sa soeur à Pessac qui a donné l'alerte. La police et la gendarmerie sont mobilisés avec le concours d'un hélicoptère et d'un chien pisteur.

Si vous avez des informations, vous appelez au 05 57 85 73 19.