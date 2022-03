L'appli du ministère de l'Intérieur "Ma sécurité" lancée dans la Marne

Une nouvelle application arrive dans la Marne cette semaine : l'appli "Ma sécurité" conçue par le ministère de l'Intérieur a été lancée ce lundi. Cette application concentre des dizaines de services, avec entre autres un tchat avec les forces de l'ordre. L'appli permet aussi de savoir quoi faire quand on est victime ou témoin.

Des informations pratiques

"Ma sécurité" permet aussi de porter plainte pour certaines infractions. Vous y retrouverez les nouveaux horaires d'ouverture de votre brigade de gendarmerie la plus proche. Cela concerne par exemple Saint-Remy-en-Bouzemont, Châtillon-sur-Marne, Blancs-Coteaux.

"Vous avez des grandes thématiques, les arnaques en ligne, les mineurs en danger, la famille", explique le général Bruno Louvet, commandant du groupement de gendarmerie départemental de la Marne, en présentant l'appli.

Une première étape avant de porter plainte

"Sur les mineurs en danger, on parle des violences envers les mineurs, du harcèlement, on trouvera des explications sur le phénomène, et comment réagir face à ce phénomène. Cela peut-être des questions que les familles se posent, mais ne savent pas vers qui se tourner pour avoir l'information", continue-t-il.

"Cela permet d'avoir un premier contact avec les démarches et ensuite de franchir le pas avec éventuellement en bas de page le dépôt de plainte", explique le général Bruno Louvet.