L'arbitre agressé lors d'un match de football amateur à Marseillan sort du silence

L'arbitre âgé d'une trentaine d'années insulté et roué de coups le 2 octobre dernier jour du match de football entre Marseillan et La Peyrade s'exprime pour la première fois ce jeudi sur France Bleu Hérault . À l'origine de ce grave épisode, l'annulation du match, suite au refus par certains joueurs de l'équipe de Marseillan de présenter leur pass sanitaire comme le stipulait le règlement. Un peu plus d'un mois après l'agression, Souleymane Dahrour n'arrive pas à oublier, il fait toujours des cauchemars "physiquement c'est moyen mais moralement c'est très difficile".

Insultes racistes, coups de crampons, menace de mort

Ce samedi 2 octobre il a cru sa dernière heure arrivée "c'est le coach de Marseillan qui a commencé en me traitant d'arbitre arabe de merde, les joueurs ont suivi, ils m'ont craché au visage, frappé au sol avec leurs chaussures à crampons et quand je me suis relevé le frère du gardien de but a sorti un couteau en menaçant de me tuer"

En arriver là c'est plus du foot, c'est de la boxe. Non c'est même pas de la boxe tellement c'est violent. Moi ce que je demande c'est que justice soit faite

La commission de discipline se réunit ce jeudi

Ce jeudi la commission de discipline du district de l'Hérault va entendre les protagonistes de l'affaire avant de prononcer des sanctions. Souleymane Dahrour appréhende ce moment " j'ai pas envie de les croiser , j'ai même pas envie d'entendre ce qu'ils ont a dire . J'espère qu'ils vont être radiés à vie , même le club c'est ce qu'il mérite" .

Heureusement mes gamins qui m'accompagnent parfois aux matchs n'étaient pas là. Ma fille qui a 10 ans ne veut plus me laisser sortir.

Quelques jours après l'agression le président du club de Marseillan a condamné le comportement de son équipe et annoncé que le gardien de but était exclu. On ne vas pas se contenter de cette exclusion indique Paul Gallix l'avocat de Souleyman, "ce jeune mineur n'est pas le seul responsable. C'est l'entraineur qui a commencé à insulter et ensuite les joueurs ont suivi l'exemple. Le président du club était aussi présent et apparemment il n'a rien dit . C'est facile de venir se défausser sur un joueur".

