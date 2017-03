L'archevèque de Besancon réfute les accusations de Médiapart d'avoir couvert des abus sexuels

Mgr Jean-Luc Bouilleret , archevèque de Besancon fait partie des 25 évèques français visés par une enquête de Médiapart . Il aurait couvert les abus sexuels d'un curé d'Amiens lorsqu'il était en poste en Picardie en 2008. Monseigneur Bouilleret s'est expliqué sur France Bleu Besancon.

Je n'ai pas couvert ce prêtre

Monseigneur Bouilleret fait partie de la galaxie du silence dénoncée par Médiapart. L'Archevèque de Besancon depuis 2013 était en poste à Amiens lorsqu'il a été alerté de faits troublants commis par un curé de son diocèse. 9 ans après il ne regrette rien. Mgr Bouilleret se défend : "je n'ai pas couvert ce prêtre ... dès que j'ai eu connaissance de la part d'une famille que quelque chose s'était passé entre l'un de leurs fils et le prêtre j'ai informé le procureur de la république ". Dans mon esprit , rajoute l'archevèque de Besancon, "dans mon esprit j'ai fait tout ce qui était nécessaire pour que la justice fasse son travail". et le jour où le prêtre a été mis en examen précise Mgr Bouilleret "je l'ai suspendu de tous ses ministères". On notera toutefois que pour certaines familles de victimes l'alerte est arrivée trop tard 7 ans après que les premiers soupçons aient été confiés à Mgr Bouilleret.

32 prêtres mis en cause, 25 évèques accusés de les avoir couvert, 300 victimes

Mgr Bouilleret n'est pas le seul visé par l'enquête de Médiapart. ils sont 25 évèques soupconnés d'avoir couvert durant plusieurs années 32 prêtres dans des affaires d'abus sexuels sur plus de 300 victimes. Dans le cas qui concerne Mgr Bouilleret, le curé qu'il est soupconné d'avoir couvert a finalement été condamné en 2014 à 3 ans de prison dont 18 mois ferme pour agressions sexuelles sur 5 adolescents âgés de 13 à 17 ans au moment des faits. Mgr Bouilleret avoue qu'il a beaucoup de compassion pour toutes ses victimes, il approuve la démarche de l'Eglise qui reconnait aujourd'hui sa responsabilité. Aujourd'hui dans son nouveau diocèse à Besançon , Mgr Bouilleret reconnait qu'il est plus vigilant .

Des victimes se sont faites connaitre ces derniers mois

Mgr Bouilleret accorde un soin tout particulier aux victimes , même des anciennes victimes, qu'il prend le temps d'écouter. Des victimes plus récentes se sont également faites connaitre ces derniers mois dans le diocèse de Besançon . Des cas tous signalés au procureur . C'est désormais la procédure au sein de l'Eglise mais surtout Mgr Bouilleret insiste : "J'entends régulièrement toutes les victimes qui le souhaitent, quand je les écoute et que je leur demande pardon au nom de l'Eglise, les victimes me remercient car cela participe à leur reconstruction".

Retrouvez l'intégralité de l'ITW de Mgr Jean Luc Bouilleret archevèque de Besancon mercredi 22 mars 2017 :