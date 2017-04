L'archevêque de Marseille dénonce les violences à Bastia : "Ces gens sont hors réalité"

Le président de la Conférence des évêques de France et archevêque de Marseille s'interroge sur les violences sur les terrains de football. Après les débordements à Bastia dimanche soir, Mgr Georges Pontier condamne "cette violence organisée qui a besoin de pourrir les événements joyeux".

"Quelle tristesse", déplore Monseigneur Georges Pontier, archevêque de Marseille et président de la Conférence des évêques de France, au regard des scènes de violence au stade de Furiani, ce dimanche soir, en marge du match de football Bastia-Lyon.

Des supporters ont envahi la pelouse et agressé des joueurs lyonnais.

"Cette violence rentrée, organisée, qui a besoin de s'extérioriser et de pourrir les événements joyeux et festifs a quelque chose de dramatique." - Mgr Georges Pontier

Pour l'archevêque, invité de France Bleu Provence ce lundi matin, "cela prouve aussi que ces gens qui le font sont hors réalité." a-t-il poursuivi. "Ils sont pris par des petits groupes qui se chauffent entre eux et qui ne savent plus où ils sont. Il n'y a plus de distinction entre le bien et le mal. Cela ne va pas du tout, ça."

Ne pas s'habituer à la présence policière

L'archevêque a précisé qu'aucun incident n'était venu gâcher les célébrations pascales en Provence, contrairement à ce qui s'est passé à Nice. Dimanche matin, en pleine messe pascale, un homme menaçant a été évacué d'une église niçoise.

"Je remercie les policiers et militaires qui étaient dehors, pour protéger nos églises."

À Marseille, policiers et militaires protégeaient la cathédrale de la Major et d'autres édifices où étaient célébrées ces messes de Pâques. "J'ai du mal à m'habituer à cette présence policière. Comment en on être arrivé là ? Ça pose une question sur notre société", s'interroge l'archevêque.

Georges Pontier précise cependant qu'il ne cédera pas à la peur des attentats. "Je n'y pense pas. De toute façon, le risque zéro n'existant pas, cela peut aussi arriver là où on est."