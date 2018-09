"Mieux vaut tard", c'est le titre de la lettre pastorale que l'archevêque de Strasbourg adresse ce vendredi à ses troupes, curés et fidèles. Elle doit donner lieu à une charte de bonne conduite pour les inciter à dénoncer les abus sexuels dans l'Eglise.

Finie l'omerta, l'église doit laver son linge sale en pleine lumière, c'est le souhait de Luc Ravel, l'archevêque de Strasbourg, qui publie ce vendredi une lettre pastorale destinée aux fidèles et aux prêtres du diocèse. Intitulée "Mieux vaut tard", ce texte aborde la question des abus sexuels dans l'Eglise.

Ça sert à rien de cacher ça, je crois qu'il faut d'emblée en parler aujourd'hui et c'est peut être cette leçon que nous avons oubliée." - Luc Ravel, archevêque de Strasbourg

Le prélat évoque une période durant laquelle les abus sexuels sur des mineurs étaient presque une banalité dans l'Eglise.

J'en ai parlé avec tel prêtre qui me disait qu'enfant c'était comme ça, le prêtre nous mettait la main dans le pantalon." - Luc Ravel

Luc Ravel entend réveiller les consciences pour libérer la parole. Pour autant, il se refuse à faire le lien entre le célibat imposé aux prêtres et les affaires de pédophilie. Et si, concernant les curés qui vivent en couple, l'Eglise a une position radicale et figée, la fin de la relation ou la porte, pour les affaires de pédophilie en revanche, c'est d'abord à la justice des hommes de se prononcer avant que l'Eglise ne prenne d'éventuelles sanctions.

Une trentaine d'affaires de pédophilie dans le diocèse de Strasbourg

L'archevêque de Strasbourg évoque une trentaine d'affaires de pédophilie dans son diocèse, qui comprend le Bas et le Haut-Rhin. La plupart de ces affaires sont, de fait prescrites, car les curés qui en seraient à l'origine sont décédés.

