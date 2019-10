L'architecte Jean Nouvel porte plainte contre la Philharmonie de Paris

Sommé de rembourser plus de 110 millions d'euros pour les surcoûts lors du chantier de la Philharmonie de Paris, l'architecte du Sarladais Jean Nouvel a choisi de déposer plainte. Il accuse l'établissement public de lui demander des sommes "indues".

Le conflit judiciaire entre Jean Nouvel et la Philharmonie de Paris se durcit. L'architecte a décidé de porter plainte contre la prestigieuse salle de concerts pour "favoritisme" et pour "concussion", une infraction commise par un représentant de l'autorité publique qui exige de percevoir une somme qui n'est pas due, selon les informations révélées par France Inter.

La querelle dure depuis des années. La Philharmonie réclame à l'architecte le règlement d'une facture de 110 millions d'euros pour régler les pénalités de retard du chantier, qui s'est achevé trois ans plus tard que prévu et dont le coût est passé de 173 millions d'euros en 2006 à 386 millions lors de l'inauguration en 2015.

Mais pour Jean Nouvel, ce retard est dû à la gestion défaillante de la Philharmonie elle-même, qui aurait voulu l'écarter de la réalisation du bâtiment. Selon France Inter, l'architecte dénonce dans sa plainte un système de faux en écriture, de double comptabilité et même un accord secret entre la Philharmonie et les entreprises pour qu'elles restent solidaires en cas d'action judiciaire de sa part.

Premières réalisations dans le Périgord

Né à Fumel, dans le Lot-et-Garonne, Jean Nouvel a passé sa jeunesse à Sarlat et a commencé sa carrière en Dordogne, en réalisant une école maternelle à Trélissac et une villa à Champcevinel. En 2012, son projet n'avait pas été retenu pour la réalisation de Lascaux 4. Jean Nouvel avait alors adressé une lettre ouverte au président du conseil général de Dordogne, Bernard Cazeau, où il se disait déçu et humilié que le projet du cabinet norvégien Snohetta lui ait été préféré.