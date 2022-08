L'Ardéchois qui avait menacé de mort Laurent Wauquiez condamné à trois mois de prison avec sursis

A l'issue de sa garde à vue jeudi 25 août, l’Ardéchois qui a menacé de mort Laurent Wauquiez a été condamné à trois mois de prison avec sursis. Ce trentenaire a reconnu les faits, "il a plaidé coupable et exprimé des regrets" selon le parquet de Privas.

L'homme originaire du Sud Ardèche avait des difficultés personnelles. Et il s’en est pris au président de région et plus généralement au personnel du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes sur le réseau social Discord. Laurent Wauquiez n'était pas cité nominativement mais les menaces étaient suffisamment inquiétantes pour que l'élu soit placé sous protection policière durant quelques heures., le temps de vérifier que l’Ardéchois n’était pas dangereux.

En plus de la peine de prison avec sursis, l'homme devra également suivre un stage de citoyenneté.