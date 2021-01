Mayenne : l'argent des cierges a été volé dans l'église de Bouchamps-lès-Craon

Un vol peu banal à Bouchamps-lès-Craon, en Mayenne. Samedi 9 janvier, le sacristain et un agent communal ont découvert que l'argent des cierges avait été dérobé, comme l'ont révélé nos confrères du Haut-Anjou. La boite en bois où les fidèles peuvent déposer de l'argent avant d'allumer la bougie a été retrouvée fracturée. Le butin est très maigre et "va chercher entre zéro et cinq euros", selon le maire, puisque les cierges coûtent "entre 50 centimes et un euro".

On aimerait que ça s'arrête et qu'on respecte les lieux

"Ce n'est pas une grosse somme, donc nous ne déposerons pas plainte", explique Jean-Eurdes Gaubert. Mais il appelle les éventuels témoins à se faire connaître pour que les incivilités cessent : "On aimerait que ça s'arrête et qu'on respecte les lieux. Je pense que les gens qui viennent dans l'église le font de manière respectueuse, sans déranger les autres donc j'aimerais que chacun puisse se respecter en fonction de ses croyances et de ses opinions."

La même église Saint-Pierre de Bouchamps-lès-Craon avait déjà été victime d'un vol il y a quelques années. À l'époque, une partie du tabernacle avait été dérobée. "Peut-être qu'il faudra qu'on réfléchisse à protéger ce lieu, et il sera dommage de devoir mettre des caméras pour surveiller l'église", regrette le maire.