Foix, France

En Ariège, les autorités prennent le taureau par les cornes face à la violence dans le sport. Un protocole d'action a été signé ce lundi en préfecture à Foix. Autour de la table : la police, la gendarmerie, la justice, et les acteurs du foot et du rugby, les deux sports les plus pratiqués dans le département.

L'Ariège ce n'est pas le far-west, mais n'empêche, il y a des comportements impardonnables : insultes, bousculades, voire beaucoup plus. Début mars, un joueur de foot de Cugnaux (Haute-Garonne) a été sérieusement blessé par des supporters ariégeois à la fin d'un match à Saint-Jean-du-Falga, au sud de Pamiers.

Le rugby n'est pas épargné : l'automne dernier une bagarre générale très violente a éclaté après le match entre les juniors de Tarascon-sur-Ariège et ceux du Rugby Pays d'Olmes (RPO).

Le protocole comporte un volet prévention, avec le déploiement de 25 jeunes en service civique, pour porter des messages de citoyenneté, et tenter d'empêcher les incivilités.

Le document permettra aussi et surtout des sanctions plus rapides. Ainsi, une plainte sera systématiquement déposée en cas de violence. A chaque fois, et rapidement (dans les 24 heures). Les instances du foot et du rugby devront aussi communiquer tout de suite les feuilles de match, pour identifier les personnes présentes, et aider au mieux les enquêteurs

Le protocole est d'abord signé pour le foot et le rugby, mais l'idée c'est de le généraliser à tous les sports.