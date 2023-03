L'arme du crime, le pistolet Matador, présentée aux jurés de la cour d'assises du Calvados

Enfermés dans la salle de la cour d'assises du Calvados depuis hier lundi, les jurés ont pu ce mardi matin appréhender concrètement la mort de Jean Ginda. Le septuagénaire dont le corps avait été découvert le 25 août 2019 à Clinchamps-sur-Orne en Suisse Normande, tué avec un pistolet d'abattage. Cette arme avait été retrouvée en octobre 2019 lors d'une perquisition au domicile de la mère de l'ami de Jean Ginda, ami qui s'était suicidé quelques jours après les faits. Le pistolet comportait des traces du sang de la victime.

"Il s'agit d'un modèle de type Matador, habituellement utilisé pour étourdir les animaux, pour qu'ils ne soient pas conscients lors de l'abattage" explique l'expert balisticien de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN). L'arme est composée de deux cylindres qui se vissent. "Elle comporte une broche perforante qui vient découper le front de l'animal, et qui grâce à un ressort revient à son emplacement initial."

"Pour que le tir ait lieu, précise l'expert, il faut que toutes les opérations de chargement aient été faites". Concrètement, il faut insérer une cartouche contenant de la poudre, qui une fois que le pistolet aura été armé, pourra déclencher l'expulsion de la broche. L'expert détaille toutes ces opérations, vidéo à l'appui. Et l'arme est sortie de son scellé sur décision de la présidente de la cour d'assises, pour passer entre les mains des juges et des jurés.

L'arme n'étant évidemment pas chargée, certains essayent de l'armer. La manœuvre n'est pas évidente. En revanche, pour déclencher le tir, indique l'expert, une simple pression de la main suffit. "Même ma fille de six ans peut y arriver, une femme peut donc tout à fait le faire sans problème".

Une femme, en l'occurrence Maryse, qui est jugée pour assassinat. Depuis le début, elle indique que son compagnon Jean-Marie lui a mis l'arme dans les mains, et que le tir est parti accidentellement. Ce qui est possible selon le rapport de l'expert. Ce qui interroge la cour en revanche, c'est que Maryse a toujours dit qu'elle se trouvait à un mètre de la tête de la victime. "Le Matador est prévu pour être utilisé à bout touchant", précise l'expert. "Donc si le bout du canon est à plus de 8 centimètres, la cible ne peut pas être atteinte ?" demande la présidente. Réponse négative de l'expert.

Une sérieuse entaille dans la défense de l'accusée. Entaille qui devient béante avec le rapport de la médecin légiste. Elle a mesuré "un orifice d'1,3 centimètres de diamètre en haut du front" de la victime. "Un trou à l'emporte-pièce, très bien délimité", décrit-elle. Pour avoir une telle forme, il faut être très proche et positionné dans l'axe de la personne". Maryse continue d'affirmer le contraire.