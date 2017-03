L'Armée retient 9 hypothèses pour expliquer le crash meurtrier d'un Alpha Jet sur la Bellangerie en 2014 à Vouvray

Panne technique ou erreur humaine? L'enquête technique de l'armée n'a pas permis d'identifier avec certitude les causes du crash d'un avion de l'école de chasse de Tours sur la Bellangerie, fin 2014, à Vouvray. L'accident a fait un mort et 4 blessés.

C'est un drame qui a marqué les esprits, en Touraine : le crash d'un alpha Jet, fin 2014, sur le foyer pour handicapés "la Bellangerie", à Vouvray.

La chute de l'avion, quelques minutes après son décollage de la base aérienne de Tours, avait couté la vie à un résident de 63 ans. 4 autres pensionnaires de ce foyer géré par l'ADAPEI avait été blessés.

Un oiseau a causé la panne du réacteur gauche

L'armée avait promis de faire la lumière sur cet accident. Elle vient de présenter ses conclusions aux familles, mais de nombreuses questions subsistent. Seule certitude, cun pluvier doré, c'est-à-dire un minuscule oiseau d'une centaine de grammes, est entré dans le réacteur gauche de l'avion. Sa présence a entraîné une réaction en chaîne de problèmes techniques, et une perte de poussée totale du réacteur.

Une erreur humaine possible, mais pas démontrée

Reste à savoir ce qui a empêché le réacteur droit de prendre le relais? Le général de brigade qui a présenté le rapport aux familles des victimes mardi soir affirme qu'aucune panne technique de ce réacteur n'a pas pu être identifiée.

On en viendrait donc à ce que tous les militaires redoutent dans ce type d'accident : une erreur humaine, sachant que cet avion de l'école de chasse transportait un élève et son instructeur. L'erreur humaine est possible, avoue le général, mais elle n'a pas pu être démontrée. Le rapport technique de l'armée va maintenant être versé au dossier de l'enquête pénale, qui est toujours en cours.

Par ailleurs, d'ici 2 semaines, les résidents vont pouvoir réintégrer la Bellangerie, puisque la reconstruction du foyer est à présent terminée. Depuis plusieurs mois, ils étaient logés dans un foyer à Château-Renault, en attendant l'achèvement des travaux.