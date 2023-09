"L’arnacœur" qui a sévi dans le Var condamné à deux ans de prison ferme devant le tribunal de Paris

France Bleu Provence vous avait révélé l’affaire !

Aurélien A, a été condamné ce mercredi par le tribunal correctionnel de Paris à deux ans de prison ferme.

Depuis plusieurs années, cet homme de 32 ans se faisait appeler "James Jacob Kempinski" ou "Charles Kabla Schneider" et racontait être un riche héritier.

Après avoir purgé plusieurs peines de prison dans le Var en 2019 et après avoir été condamné à Bruxelles en 2022, il a donc été jugé ce mercredi après-midi devant la 23ème Chambre correctionnelle du Tribunal de Paris.

Sa principale victime est venue témoigner à la barre

Cette jeune femme néerlandaise rencontrée sur une application de rencontre a tenu à être présente à ce procès pour tenter de se reconstruire. Elle a raconté comment elle est tombée sous le charme de ce garçon qui n’avait de cesse de la complimenter et qui lui avait même promis le mariage, à Monaco. Un projet pour lequel elle avait engagé des frais. Le jeune homme est finalement est parti sans dire au revoir en lui volant son sac et en lui volant 3600 euros avec ses cartes bancaires. Pour Hélin Kose son avocate "Elle a pu expliquer l'humiliation, ses difficultés. Cela a été extrêmement dur pour elle mais elle ressort de cette audience soulagée"

Pour l'avocat d'Aurélien A, Seydi BA au contraire "on est très loin du roman médiatique qu'on a essayé de monter. C'est une simple affaire de vol et d'escroquerie. C'est un jeune homme qui est perdu et qui a besoin de se reconstruire. Il a besoin d'un coup de pouce de la justice. Il a envie de devenir une personne meilleure. On est bien loin de Bel Ami ou d'un acteur de Tinder "

En août dernier, Aurélien A avait été été placé en détention provisoire après avoir escroqué une nouvelle fiancée.

Il s’était installé chez elle pendant de longues semaines puis avait fini par lui voler ordinateur, téléphones portables et cartes bancaires.