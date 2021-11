L'ARPD, qui aide à la recherche de personnes disparues, a désormais une antenne en Centre-Val de Loire

L'ARPD, pour Assistance et recherche de personnes disparues, existe depuis 2003 en France. Elle vient en aide à des familles confrontées à la disparition inexpliquée d'un proche. Depuis peu, elle a une antenne et des bénévoles disponibles sur le Centre-Val de Loire.

Ancien gendarme en retraite, l'orléanais Stéphane Cornée gère la coordination de l'ARPD au niveau régional. Il présente son association en avant-première à France Bleu Orléans.

Stéphane Cornée dans les locaux de France Bleu Orléans © Radio France - Patricia Pourrez

A qui s'adresse votre association ? Qui peut vous contacter et dans quel cadre ?

On fait des recherches dites "dans l'intérêt des familles". Depuis 2013, c'est une procédure qui n'existe plus en France. Du coup, les forces de l'ordre et la justice n'interviennent plus quand une personne majeure disparait, sauf bien sûr s'il s'agit d'une disparition inquiétante ( personnes suicidaires, sous tutelle ou enlevées). Or, chaque année en France, on estime que plus de 70.000 personnes disparaissent dont un millier qui se volatilisent totalement.

Quels genres d'affaires peut-avoir à traiter votre association ?

Je peux prendre l'exemple d'un famille qui n'a plus de nouvelles de son fils. Elle sait qu'il est SDF quelque part. Elle aimerait donc savoir où et comment il va. Après, il arrive aussi qu'on reprenne des dossiers de disparitions inquiétantes qui ont été classés par la justice faute d'éléments probants.

Comment procédez-vous une fois que vous avez été saisi ?

Les personnes peuvent nous contacter sur le site de l'association, par mail ou par téléphone. On ouvre alors un dossier et on demande 30 euros de participation pour les frais qu'on va engager. Et si l'affaire entre dans notre champ d'action, on relance une enquête.

Avoir une personne disparue dans sa famille, ça ronge au quotidien

Et par quoi commencez-vous ?

C'est la technique classique dite " de l'entonnoir". On va ratisser large pour après réduire le nombre de pistes. On part toujours du lieu de la disparition. On va faire du porte à porte, voir d'anciens collègues et regarder aussi sur les réseaux sociaux.

Quelles sont vos limites en terme d'enquête ?

C'est vrai que nous ne sommes ni des détectives privés ni des officiers de police judiciaire. On se limite uniquement à rechercher des informations sur les personnes disparues.

Quand vos recherches aboutissent, que se passe-t-il ?

A partir du moment où l'on localise une personne disparue, on lui explique qu'on a été sollicité pour la rechercher. On lui fournit alors les coordonnées du demandeur. Mais, le reste, après, ne nous regarde pas. Et surtout, on ne donne jamais les coordonnées ou des indications sur la personne retrouvée. Car on le sait, il y a un certain nombre de personnes qui ont choisi volontairement de disparaitre pour des raisons qui les regardent.

Le but ultime, c'est de soulager des familles dans l'angoisse ?

Oui, bien sûr, ce sont des gens en souffrance qui nous contactent et on est souvent leur dernier recours. Avoir une personne disparue dans sa famille, ça ronge au quotidien. On se dit comment se porte t-elle, où est-elle ? Ces familles veulent des réponses même si parfois l'issue est dramatique.

Nous ne sommes ni des détectives ni des officiers de police judiciaire mais des bénévoles qui vont chercher des informations

Au niveau national, l'action de votre association est déjà reconnue ?

Oui, nous sommes reconnus par les pouvoirs publics. Nous avons des contacts réguliers avec les ministères de la justice et de l'intérieur. On demande d'ailleurs régulièrement la création d'un fichier national des personnes disparues et aussi un fichier des personnes enterrées sous X pour faire d'éventuels recoupements.

Pour l'instant, dans le Centre-Val de Loire, votre association débute. Et donc, vous avez besoin encore de bénévoles ?

Pour l'instant, nous ne sommes que 6 enquêteurs-bénévoles sur le Loiret, le Cher, l'Indre-et-Loire et de l'Indre. On recherche donc des personnes sur le Loir-et-Cher et l'Eure-et-Loir. Il n'y a pas vraiment de critères pour adhérer. C'est vrai qu'il y a souvent parmi nous d'anciens gendarmes ou policiers mais on a besoin aussi de spécialistes en informatique ou encore de personnes issues de milieux médicaux-sociaux pour accompagner les familles. Tout le monde est le bienvenu et on essaie de former tout le monde.

Car, il faut être clair : vous n'êtes ni détective ni justicier ?

Non jamais !! Et d'ailleurs, si nous pensons qu'il peut y avoir un acte délictuel ou criminel derrière une disparition, on saisit immédiatement la justice. Après, on pourra aider la famille à faire rouvrir un dossier pour disparition inquiétante. Mais, nos limites sont celles de la loi.

Pour joindre l'association d'Assistance et Recherche de Personnes Disparues :