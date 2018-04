Chambéry, France

"Ce n'est pas un accident qui est fréquent, mais un accident qui est classique sur les terrains de sport" résume Éric Bouvat, médecin de la formation cycliste AG2R La Mondiale.

Après la mort du jeune coureur belge Michael Goolaerts d'un problème cardiaque à l'âge de 23 ans sur le Paris-Roubaix dimanche soir, reste l'émotion et les interrogations. Fin mars 2016 déjà, un autre jeune cycliste de 22 ans était mort sur le critérium de Corse d'un arrêt cardio-respiratoire.

C’est avec tristesse que nous apprenons ce soir le décès de Michael Goolaerts. L’ensemble de l’équipe @AG2RLMCyclisme adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à son équipe @Snipercycling — AG2RLM Cyclisme (@AG2RLMCyclisme) April 8, 2018

1000 morts par an sur les terrains de sport

Ces décès soudain "n'ont rien à voir avec une discipline particulière" explique le docteur de la formation AG2RLM. "C'est dû tout simplement au fait que certaines personnes ont des anomalies cardiaques non-dépistées qui se découvrent lors d'exercices physiques intenses. [...] On peut même dire que les cyclistes professionnels sont un peu plus protégés" précise Éric Bouvat.

Il y a plus de mille décès par an dû aux activités sportives, quelle qu'elle soit. - Éric Bouvat, médecin de la formation cycliste AG2R La Mondiale

Car contrairement au commun des mortels, les coureurs sont soumis à des tests d'efforts chaque année. Leur cardiogramme, leur bilan, leur examen, tout est passé au peigne fin pour dépister le moindre problème.

Pourquoi ce problème de santé n'a pas été détecté ?

"Il y a en particulier sur le ventricule droit du cœur, des problèmes qu'on a du mal à dépister malgré tout ces examens" explique le médecin. Voilà pourquoi certains coureurs succombent, y compris dans la fleur de l'âge.

"Les problèmes cardiaques qui sont déclenchés à l'effort sont pas des problèmes dû à un vieillissement ou à une utilisation trop importante du cœur. Ils sont dû à des troubles du rythmes, des troubles de transmission de l'afflux nerveux et c'est difficilement visible à l'examen". Les jeunes sont mêmes plus exposés ajoute Éric Bouvat, puisqu'ils pratiquent plus de sport que les gens plus âgés. Et c'est sur le terrain que le cœur décompense et que les problèmes eux, se révèlent.