L'arrêté "anti-SDF" de La Rochelle attaqué en justice par la Ligue des Droits de l'Homme

Le tribunal administratif de Poitiers étudie le dossier à partir de ce mercredi après-midi. La Ligue des droits de l'Homme (LDH) attaque en justice la ville de La Rochelle au sujet d'un arrêté pris par la commune en juin dernier. Le texte en question, renommé "arrêté anti-SDF" par la LDH, interdit d'occuper certaines rues dans le centre-ville et près du vieux port.** L'association estime qu'il s'agit d'une mesure contre les sans-abris.

Un arrêté liberticide selon la LDH

Au cours de cette première journée d'audience, Marion Ogier, l'avocate de la LDH a pris connaissance des arguments avancés par la ville : "la commune de La Rochelle considère qu'il y a des difficultés importantes liées à la présence de personnes dites marginales dans le centre-ville de La Rochelle* [...] et que ces considérations justifieraient de prendre une décision qui permet à la commune d'éloigner les personnes marginales du centre-ville "* explique-t-elle.

Pour la Ligue des droits de l'Homme, cet arrêté est disproportionné et porte une atteinte à la liberté d'aller et venir des personnes, en particulier des plus vulnérables. " Les personnes dont on parle ce sont celles dont la rue est leur domicile de fortune. On ne peut pas leur demander d'aller ailleurs parce que la rue est leur domicile", affirme l'avocate de la LDH.

La décision du tribunal administratif est attendue dans une semaine, le 7 septembre. Me Marion Ogier se dit confiante. Au début du mois, la LDH a attaqué en justice un arrêté similaire pris par la ville d'Angoulême. Il a été suspendu par la justice .