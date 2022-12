L'arrêté du maire de Bègles interdisant le glyphosate annulé par la cour administrative d'appel de Bordeaux

La mairie de Bègles avaient voté en 2019, l'interdiction de l'usage de glyphosate et autres pesticides sur l'ensemble de la commune. Malgré un rappel à l'ordre de la préfecture de la Gironde, Clément Rossignol Puech a refusé de retirer son arrêté . L'affaire s'est poursuivie devant la justice. En 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a interdit les arrêtés anti-pesticides de Bègles (mais également du Haillan et de Parempuyre ). Et ce mercredi 14 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux déboute une deuxième fois Clément Rossignol Puech, le maire de Bègles, estimant que ce type d'arrêté n'est pas de sa compétence.

Dans son communiqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux, "rappelle que le législateur a organisé une police spéciale de la mise sur le marché, de la détention et de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Confiée à l’Etat, cette police a pour objet, conformément au droit de l’Union européenne, d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement tout en améliorant la production agricole et de créer un cadre juridique commun pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, alors que les effets de long terme de ces produits sur la santé restent, en l’état des connaissances scientifiques, incertains .Si le maire est compétent pour prendre, pour la commune, les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, il ne peut utiliser cette compétence pour édicter une réglementation portant sur les conditions générales d’utilisation des produits phytopharmaceutiques, qu’il appartient aux seules autorités de l’Etat de prendre."