L'arrivée à la rentrée d'une enseignante qui a fait l'objet de plaintes inquiète des parents à Saussan

À Saussan, l'arrivée d'une nouvelle institutrice à l'école maternelle "La Marelle" suscite l'inquiétude d'une grande partie de parents d'élèves. 70 d'entre eux ont monté un collectif quand ils ont appris, alertés par des parents d'écoles où l'enseignante a travaillé auparavant, que cette enseignante a fait l'objet de plaintes de parents dans trois écoles de l'agglomération de Montpellier. Dans une école, les plaintes de parents ont été déposées à la gendarmerie. Dans une autre, l'équipe pédagogique a monté un dossier de signalement qui est en cours d'instruction au rectorat.

"On se sent complétement abandonnés par le rectorat. On sacrifie nos petites têtes blondes." Charline, membre du collectif des parents d'élèves de Saussan

À chaque fois les reproches sont les mêmes. Une institutrice qui s'énerve et crie sur les enfants. Des parents évoquent des coups de cahiers sur la tête des élèves. Elle aurait demandé à certains de ramasser à quatre pattes des trousses qu'elle aurait elle-même faites tomber. Certains parents citent une habitude dérangeante à leurs yeux : obliger les enfants, même celles et ceux qui ne le veulent pas, à lui faire un bisou sur la joue avant de partir en week-end. Aucune plainte n'a eu de suites judiciaires. elles ont fait l'objet d'un non-lieu.

Des parents inquiets

"Si nous ne protégeons pas nos enfants, qui va le faire ?" s'interroge Charline qui fait partie du collectif de parents inquiets de Saussan. Le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Hérault, Christophe Mauny se veut rassurant. Il pense qu'il faut laisser sa chance à cette enseignante qui est accompagnée pédagogiquement car elle a un déficit visuel. "Les élèves en classe ne sont pas toujours faciles à maîtriser. Qui n'a jamais vécu des situations d'énervement quand on a été élève avec des enseignants... Ça peut être profondément humain. C'est une enseignante titulaire, elle mérite au moins d'attendre qu'elle arrive et après on verra." Et le collectif de répondre : _"le doute doit bénéficier aux enfants_, pas un à un agent de l'éducation nationale qui est un adulte."

Le maire de Saussan soutient les parents

Ce collectif se mobilise depuis le début de l'été. Il est soutenu par le maire de Saussan, Joël Vera qui a écrit au rectorat. "On avait une école sereine, tout se passait bien avec les parents. Là les parents vont être sur leurs gardes, il va y avoir du flicage. Ça va créer une ambiance délétère" se désole l'élu.

Pour tenter d'apaiser la situation, l'inspection académique a reçu les représentants des parents d'élèves, il leur a été proposé qu'une autre institutrice vienne épauler celle qui arrive en septembre. Réponse peu satisfaisante pour 40 parents qui sont prêts à retirer leurs enfants de l'école de Saussan.