L'arrivée d'un premier hippopotame au zoo d'Asson

Le zoo d'Asson a accueilli son tout premier hippopotame - et même sa première hippopotame. Elle s'appelle Valentina, âgée de deux ans, elle pèse déjà plus de 100 kilos. Elle arrive tout droit d'un zoo au Portugal et dans deux semaines, une autre hippopotame doit la rejoindre, Quilla qui provient d'un zoo en Anjou. C'est la première fois que le Zoo d'Asson accueille cette espèce d'hippopotame pygmée, des hippopotames nains. Valentina sera visible du public à partir du 7 juillet.

