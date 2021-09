L'ARS Occitanie et le ministère de la Santé portent plainte contre un médecin après des propos jugés menaçants

L'Agence régionale de santé Occitanie et le ministère de la Santé ont annoncé ce jeudi avoir saisi le procureur et l'Ordre des médecins après la publication d'une vidéo dans laquelle un médecin profère des propos virulents à l'encontre des dirigeants de l'ARS.

L'Agence régionale de santé Occitanie et le ministère des Solidarités et de la Santé ont annoncé ce jeudi, dans un communiqué, avoir saisi le Procureur de la République et les représentants de l'Ordre des médecins, suite à une vidéo qui circule depuis le début de la semaine sur les réseaux sociaux et tournée dans le cadre d'une manifestation devant les locaux de l'ARS de Montpellier. On y voit un homme se présentant comme un médecin "proférer", je cite "des propos d’une grande violence et menaçants pour la vie de Directeurs de l’ARS Occitanie."

Un signalement a également été réalisé sur la plateforme des signalements internet du ministère de l’Intérieur.