Comment bien traire une vache ? D'où vient le lait ? Petits et grands ont pu apprendre un peu du savoir-faire de la Ferme des Peupliers. L'équipe a apporté au Salon de l'Agriculture Noisette, leur fausse vache, pour la faire traire par les visiteurs.

Paris, France

Mieux que des yaourts : une vache. La Ferme des Peupliers de Flipou (Eure) a apporté Noisette, leur fausse vache initialement sur le parcours de visite de leur exploitation, au Salon de l'Agriculture de Paris pour parler de sa marque de yaourt. Elle a fait traire Noisette pour faire connaître aux visiteurs le processus de transformation du lait.

Des vaches relaxées

"Dans la salle de traite, on leur fait écouter de la musique pour les détendre", affirme sérieusement Edouard Chedru, éleveur laitier et producteur de yaourt à la Ferme des Peupliers de Flipou. "Cela permet de détendre nos cent quatre-vingt vaches pour éviter qu'elles ne fassent de mouvements brusques pendant la traite".

Toute l'année sur l'exploitation euroise, chacune des vaches est traite deux fois par jour, sans exception, et produit au quotidien vingt-cinq litres de lait.

Une mamelle, quatre trayons

Traire une vache, même une fausse vache, permet d'après l'équipe de familiariser les plus jeunes au monde agricole. "Ce qui me surprend le plus lors des visites à la ferme, c'est quand un jeune ne sait pas que le lait vient de la vache", raconte Elodie, la chargée de communication de la marque.

"Il faut appuyer et faire glisser la main de haut en bas", précise à une jeune fille une membre de la Ferme des Peupliers. © Radio France - Victoria Koussa