L'artificier Brézac devant le tribunal de Bergerac 3 ans après la mort de deux employés

L'affaire devait être jugée le 28 janvier 2020 mais elle avait été reportée à cause de la grève des avocats. C'est donc trois ans et demi après les faits que le drame qui s'était produit le 29 juin 2016 est évoqué devant le tribunal correctionnel de Bergerac. L'entreprise de feux d'artifice devra répondra de deux homicides involontaires survenus sur le site de stockage de Monfaucon.

Deux morts dans l'accident

Ce jour-là un peu avant seize heures, unepuissante déflagration est entendue à plusieurs centaines de mètres à la ronde. Lorsque les secours arrivent sur le site classé Séveso, ils découvrent deux victimes, deux employés âges de 48 et 50 ans. Le second était intérimaire et avait commencé à travailler quelques jours plus tôt.

Une explosion accidentelle

L'hypothèse de l'accident ne fait de doute. Il a eu lieu au moment ou le cariste transportait sur un monte-charge près de 40 kilos de produits pyrotechniques hautement explosifs. Le cariste âgé de 48 ans a été tué sur le coup. Le souffle de la déflagration s'est alors propagé jusqu'à une citerne libérant un véritable mur de 12 000 litres d'eau. La vague a emporté un autre employé âgé de 50 ans. Son corps sera retrouvé cent mètres plus loin. A l'époque, les inspecteurs de l'institut national de la police scientifique étaient venus mener l'enquête. L'entreprise était resté fermée deux semaines. L'activité avait été suspendue sur décision préfectorale, pour que les installations soient remises en état et la sécurité renforcée.

Aujourd'hui, en plus des familles des victimes durement touchées par cette épreuve, la Sepanso (Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest) s'est également constituée partie civile contre la Société Brézac Artifices.