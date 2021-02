Roland Garros 2021 : l'artiste bayonnais Jean Claracq auteur de l'affiche officielle

Son œuvre va faire le tour du monde. L'artiste Jean Claracq a réalisé la prochaine affiche du tournoi de tennis Roland Garros apprend-on ce vendredi. Le Bayonnais de 29 ans, diplômé de l'école nationale des beaux arts de Paris, a intitulé sa toile "fenêtres sur court".

L' affiche officielle de Roland Garros 2021, réalisée par l'artiste bayonnais Jean Claracq - Fédération française de tennis

"Je fais des tableaux figuratifs, à l'huile. Je me réfère beaucoup à la peinture flamande, italienne, de la Renaissance et du Moyen-âge et j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire de la photo. Mon travail est à la croisée des chemins entre l'histoire de ces influences", explique l'artiste dans cette vidéo postée sur le compte Twitter de Roland Garros.

Jean Claracq a tout de suite été inspiré lorsqu'il a visité le temple du tennis mondial sur terre battue : "J'ai eu assez vite une idée de l'atmosphère que je voulais montrer. Quand j'ai visité le lieu pendant le tournoi, j'ai vu la perspective du court des Princes. Cela m'a intéressé : on voit la ville, il y a des constructions qui sont récentes, les perspectives, les différents terrains... Cela rejoint beaucoup de thématiques propres à mon travail".