L'ASM et Alexandre Lapandry règlent leur litige, le joueur honoré au stade Marcel-Michelin

L'ASM et Alexandre Lapandry étaient dans un conflit judiciaire depuis huit mois. Aujourd'hui, "le temps de la discorde, des non-dits, de l’éloignement et de l’incompréhension est désormais révolu", assure l'ASM dans un communiqué .

Le troisième ligne historique de l'ASM a dû arrêter sa carrière après une commotion cérébrale le 18 octobre 2020. En novembre 2022, l'ASM le licencie pour "inaptitude". En décembre, Alexandre Lapandry dépose quatre plaintes contre X, ciblant clairement le club sur la gestion de cette commotion.

Un hommage au stade Marcel-Michelin

Les avocats du joueur accusaient le club de ne pas avoir respecté le protocole commotion notamment. Mais aussi de violences psychologiques suivies de harcèlement à l'encontre d'Alexandre Lapandry. Dans ce dossier, l'ASM a toujours assuré n'avoir commis aucune faute.

Cette page judiciaire de l'histoire d'Alexandre Lapandry et l'ASM semble définitivement tournée. Le joueur sera d'ailleurs honoré ce samedi 26 août au stade Marcel-Michelin en ouverture du match contre l'USAP pour ses 13 saisons avec le maillot Jaune et Bleu et ses plus de 200 matchs de Top 14.