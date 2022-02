Meurtre d'un SDF à Béziers pour une dette de 50 euros, le procès débute ce mercredi

Un sans domicile fixe est poursuivi devant les Assises de l'Hérault à partir de ce mercredi et jusqu'à vendredi pour homicide volontaire. Cet aide-soignant de formation, âgé de 52 ans est suspecté d'avoir tué, le 10 avril 2019, un Biterrois au cours d'une soirée de beuverie dans le centre-ville de Béziers.

L'agression s'est déroulée dans un appartement prêté par une connaissance de l'accusé à une centaine de mètres de l'église de la Madeleine. Le suspect, surnommé Bouba, était réputé dans le quartier comme un alcoolique notoire, sans travail depuis 2010.

Sa victime, sans domicile fixe, morte par strangulation, portait de très nombreuses traces de coups au visage et sur le corps. Cet homme souffrant d'une maladie invalidante a été retrouvé dans les escaliers de cet immeuble, rue des Têtes.

L'alerte avait été donnée par l'accusé vers 4 heures du matin, au passage d'une équipe de la brigade anticriminalité. Il avait alors dit qu'un homme gisait dans la rue en bas de chez lui.

L'agresseur présumé nie les faits, son ADN est retrouvé sous les ongles de la victime

L'autopsie a démontré que la victime, âgée de 54 ans, sans enfant, avait cette nuit-là un taux d'alcoolémie très élevé (2,65 grammes par litre de sang). Cet homme endetté, ayant sombré dans l'alcool dix ans plus tôt après la perte de son emploi, fréquentait, depuis, des marginaux.

Au cours de l'enquête menée par le SRPJ de Montpellier, trois scènes de violence particulièrement sanglantes ont été identifiées. De nombreuses traces de sang ont ainsi été retrouvées dans l'appartement et dans la cage d'escalier de cet immeuble de deux étages.

La mère de la victime, constituée partie civile

Ce Biterrois, fils unique, avait été sorti de l'appartement et retrouvé allongé sans vie dans les escaliers entre le rez-de-chaussée et le premier étage, le visage fortement tuméfié et présentant des traces de coups sur tout le corps.

Sa mère, encore sous le choc, placée sous curatelle renforcée, s'est constituée partie civile. Elle n'assistera pas à ses trois jours d'audience, sauf pour son audition. "Elle veut connaître la vérité, mais aussi se préserver de l'horreur des faits. Elle a une santé fragile. Ce procès va être une véritable épreuve pour elle " dixit son avocat Franck Chapuis.

"Les faits sont d'une violence effroyable. Mon client a été roué de coups. Il a souffert de différentes hémorragies."

"Mon client est mort d'un étranglement." Franck Chapuis, l'avocat de la maman

L'accusé nie les faits reprochés changeant à six reprises sa version des faits, accusant ensuite d'autres marginaux présents cette nuit-là, eux aussi dans un état de délabrement avancé après un excès d'alcool et de stupéfiants.

La victime, naïve, surnommée "le SDF propriétaire", souffrait d'une maladie invalidante

L'agresseur présumé, père de trois enfants, est défini par ses proches comme gentil, calme et pacifique. Pourtant, son casier judiciaire est chargé. Neuf condamnations dont deux pour violence, abandon de famille et alcoolisme.

Dans son appartement, de nombreuses projections de sang ont été retrouvées à de multiples endroits. L'accusé, né à Paris, souffrant d'une dépendance alcoolique depuis 30 ans, aurait été victime au cours de son enfance de maltraitance de la part de sa mère.

Cet homme, interpellé avec un taux d'alcoolémie proche des 0,8 gramme d'alcool dans le sang, avait une emprise totale sur sa victime, la qualifiant de proie, d'être sa chose.

"J'en veux beaucoup aux témoins présents ce jour-là qui n'ont rien fait, rentrant chez eux, comme si de rien n'était. Je pense qu'ils auraient mérité d'être poursuivis par le parquet pour non-assistance à personne en danger" explique l'avocat de la mère, Me Franck Chapuis.

"L'accusé est devenu ce jour-là un prédateur. Mon client, foncièrement gentil, était propriétaire. Je suis persuadé qu'il est devenu une proie. Au moins pendant la nuit." Franck Chapuis

La victime, endettée, devait 50 euros à son agresseur présumé. L'expertise psychologique réalisée confirme un trouble de la personnalité en relation avec une forte immaturité affective.

La victime traînée dans l'escalier après avoir été tuée dans l'appartement

"J'imagine que l'accusé ne voulait pas qu'on retrouve le corps chez lui. Dans ses premières déclarations, il disait que le corps était dans la rue. Le suspect a cherché par tous les moyens à sortir mon client de son appartement" précise Franck Chapuis.

Au cours de son audition, le surnommé Bouba, n'a cessé de changer de version, reconnaissant finalement tardivement une dispute et des coups portés. Des marginaux attesteront les dires quittant les lieux une fois le calme revenu. Mais un autre racontera aux enquêteurs que le meurtrier présumé avait fait part au préalable de son intention de séquestrer sa victime.

La nuit du drame, le voisin du dessus se souvient de nuisances

La victime était sans doute trop gentille et trop naïve. "Tout le monde lui demandait de l'argent" nous confie un proche du dossier. Sa mère confirmera ensuite que son fils était frappé régulièrement par l'un de ses locataires.

La victime, surnommée "le SDF propriétaire", possédait en effet quatre biens immobiliers à Béziers, suite à un héritage après le décès de son père, mais ce dernier, ne pouvait en tirer profit en raison d'un blocage de la succession. Devenu marginal depuis une dizaine d'années après la perte d'un emploi, ce fils unique venait régulièrement réclamer de l'argent à sa mère.

Son meurtrier présumé continue de clamer son innocence accusant d'autres marginaux à qui la victime n'aurait pas voulu prêter de l'argent. Mais seul l'ADN du suspect a été retrouvé sur le corps de la victime, notamment sous ses ongles et sur sa main droite. L'information judiciaire a exclu l'éventuelle implication d'une tierce personne.