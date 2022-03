Assises du Loiret : l'assassin de Lucie, tuée à coups de couteau, déjà condamné pour meurtre en 2004

Le procès de Malick Sow, qui fin mai 2018 avait assassiné sa compagne Lucie de plusieurs coups de couteau au pied de son immeuble dans le quartier gare à Orléans, doit se tenir à partir de ce 23 mars devant la Cour d'assises du Loiret. Cet homme, aujourd’hui âgé de 39 ans, comparaît devant les jurés pour assassinat en récidive légale car il avait été déjà condamné pour un autre assassinat, celui en 2002 d'un livreur de pizza, sous les yeux de sa petite amie Lucie.

En liberté conditionnelle

En 2004, Malick Sow est condamné à 20 ans de réclusion criminelle par les jurés de la cour d’Assises du Loiret. Deux ans auparavant, en septembre 2002, il a poignardé mortellement un livreur de pizza âgé de 18 ans, place du Martroi à Orléans. Sa petite amie Lucie est présente au moment des faits. Il est alors âgé de 18 ans, elle en a 15. En 2012, Malick bénéficie d’un régime de semi-liberté puis en 2013, il est placé en liberté conditionnelle. Sachant qu'il avait déjà effectué 2 ans de détention provisoire, il est donc resté 10 ans derrière les barreaux : soit la moitié de sa peine. Domicilié en région parisienne, il est cuisinier dans la restauration collective, répond à ses convocations au commissariat, justifie de son emploi du temps et suit son obligation de suivre des soins. Un dossier sans histoire pour le juge d'application des peines. En 2017, via les réseaux sociaux, Malick reprend contact avec Lucie.

Vingt coups de couteau

La relation amoureuse, chaotique et fusionnelle, recommence mais quelques jours avant ce 26 mai 2018, Lucie veut tout arrêter. L'avant veille et la veille de ce funeste samedi, au téléphone, il la menace alors de mort puis se rend chez elle à Orléans et tambourine à sa porte. Comme elle ne répond pas, Malick attend alors dans la cage de l'escalier de l'immeuble avant de lui porter une vingtaine de coups de couteau. L'autopsie révèle 20 coups, dont 5 plaies notamment au cou et au thorax ont été mortelles. "Un déferlement de violences" dira le parquet d’Orléans qui requiert la préméditation et la récidive légale, le juge d'instruction suivra. Une semaine après son assassinat, une marche blanche à l’initiative de la conseillère d’opposition communiste d'Orléans Dominique Tripet est organisée en hommage à Lucie. Elle réunit quelques 200 personnes de son domicile rue Joseph Soulas à la Cathédrale d’Orléans.