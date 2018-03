Bastia, Corse, France

Que la justice fasse son boulot.

Tous les ans depuis cet assassinat les amis, les collègues de Jean Leccia, l’ex directeur général des services du conseil général de Haute-Corse se réunissent le 23 mars. Un rassemblement devant les grilles de ce qui était le siège du département à Bastia. Une banderole est déployée, avec ces inscriptions : Aspettemu Ghjustizia per Jean Leccia.

Depuis trois ans au-delà du souvenir de cet homme de 53 ans père de famille, c’est toujours la même question.

Où en est l’enquête ?

Ce vendredi matin une centaine de personnes se rassemblait pour observer un minute de silence. Et c’est justement ce silence que dénoncent les personnes présentes, Cyril Chiaverini responsable de la section syndicale Force-Ouvrière du département, résume les interrogations qui s’expriment. « On ne sait pas si il y a enquête ou pas, on n'à aucune info, aucun élément depuis quatre ans, on demande que la justice fasse son boulot »

une banderole des photos en la mémoire de Jean Leccia. © Radio France - Alexandre Sanguinetti.

Les services de la juridiction inter-régionale spécialisée de Marseille sont chargés de cette enquête. Les attentes et interrogations des anciens collègues de l'ex-directeur général des services s'adressent à ce service de la justice pour que la disparition dramatique de Jean Leccia ne s'ajoute pas à la liste des nombreux cadavres exquis que l'on déplore dans l'île.