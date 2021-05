L'Assemblée nationale adopte en première lecture le projet de loi Justice d'Éric Dupond-Moretti

L'Assemblée nationale a voté ce mardi 25 mai en première lecture le projet de loi pour la "confiance dans l'institution judiciaire" d'Eric Dupond-Moretti. Le texte comprend une palette de mesures allant de l'enquête à la détention : procès filmés, droits renforcés dès l'enquête préliminaire, secret des avocats élargi ou encore fin des réductions de peine automatiques.

Le texte a été adopté par 342 voix contre 105, et 96 abstentions, et devrait être examiné au Sénat en septembre.

Un texte voté dans un contexte de mobilisation des policiers

Ce projet de loi vise à rétablir un lien de confiance entre les Français et l'institution judiciaire mais aussi à répondre à la colère des forces de l'ordre, après les meurtres de deux policiers. Présenté le mois dernier en conseil des ministres, le texte a été rattrapé par la mobilisation des policiers, la semaine dernière, visant à réclamer davantage de moyens et plus de sévérité à l'encontre de leurs agresseurs.

Dans ce contexte, ont été ajoutés au projet de loi une peine de sûreté de 30 ans à destination des condamnés à perpétuité pour un crime contre un policier ou un gendarme, la fin des rappels à la loi jugés inefficaces et la limitation des réductions de peine pour les agresseurs de membres des forces de l'ordre.

Pour le grand public, l'une des mesures phare du projet concerne la possibilité de filmer les audiences d'un procès. Un grand nombre de propositions visent par ailleurs à améliorer les procédures pénales, comme la limitation de la durée des enquêtes préliminaires ou le renforcement de la présomption d'innocence et du secret de la défense.