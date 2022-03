L'assistante de vie d'Anglet poursuivie en justice pour abus de faiblesse sur un octogénaire

Un couple de Brésiliens à la barre du tribunal correctionnel de Bayonne le mardi 8 mars. Ils devaient s'expliquer sur des faits d'abus de faiblesse et recel commis à Anglet entre 2017 et 2020. Ils sont soupçonnés d'avoir soutiré 30 000 euros à l'octogénaire dont ils s'occupaient.

Renata et Siméao le jurent la main sur le cœur. Ils n'ont jamais dérobé le moindre centime à Georges. "Je suis innocente" raconte l'assistante de vie de 50 ans, derrière ses lunettes cerclées, qui doit répondre d'abus de faiblesse sur personne vulnérable. À ses côtés, son mari est poursuivi pour recel. Autrement dit, l'homme de 56 ans, aurait bénéficié lui aussi des agissements de son épouse entre janvier 2017 et fin avril 2020 à Anglet, où résidait leur victime présumée. Décédé en juin 2020, Georges est né en 1932 et a fait carrière dans les assurances. À la retraite, il vivait seul. L'homme s'est alors lié d'amitié avec le couple de Brésiliens, en France depuis 2009. La justice soupçonne les deux prévenus d'avoir empoché frauduleusement une somme de 30 000 euros en profitant du lien très fort qu'ils avaient tissé avec le retraité.

Des chèques et de l'argent liquide

La présidente de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bayonne, Emmanuelle Adoul raconte par le détail les charges établies par l'enquête de Police. Plus de 16 000 euros retirés en liquide grâce à la carte bancaire de Georges. "Il nous donnait le code sur un petit papier, mais on ne retenait pas les chiffres" se défend Siméao". Mais aussi les chèques pour plus de 10 000 euros, dont un de 8 000 euros lors des fêtes de fin d'année. "Plus l'état de santé se dégradait, plus vos revenus étaient en augmentation" s'étonne la magistrate. "C'était lui qui insistait" réplique Renata, qui parle d'un lien d'affection pour un homme dont elle s'occupait au quotidien, à travers un contrat signé par les deux parties. Sauf que les heures payées prenaient de plus en plus de poids. Jusqu'à salaire de 3 000 euros par mois. Pire même, Renata aurait tenté de négocier un tarif de 50 euros de l'heure.

Solder un compte en banque

Ce sont les banquiers qui vont mettre le holà, lorsque Georges va vouloir solder un compte de 230 000 euros au bénéfice du couple. La fille adoptive de Georges va alors porter plainte. Me Sandrine Bidart, avocate de la partie civile, insiste : "La relation distendue entre la fille et son père participait du mécanisme d'emprise, c'était comme une araignée qui tissait sa toile afin d'en tirer profit". Et l'avocate de demander le remboursement des sommes et 3000 euros pour le préjudice moral. Même sévérité de la part de la procureure de la République. Pour Roseline Clérisse "l'état de vulnérabilité de la victime ne fait aucun doute". Pour cela, elle prend appui sur un rapport médical. Alors que la défense a plaidé la relaxe, le parquet a requis 12 mois de prison avec sursis pour Renata et neuf mois avec sursis pour Siméoa, ainsi qu'une amende de 3000 euros pour chacun d'eux. Jugement le 12 avril prochain.