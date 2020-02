L'association Animaux Zoopolis perturbe le spectacle du cirque de Rome à Chalons-en-Champagne

Les manifestants de l'association Paris Animaux Zoopolis ont manifesté devant le cirque de Rome, à Châlons-en-Champagne. Ils se sont donnés rendez-vous à 15h, sur le rond-point des Escarnotières, pancartes à la main. Ils dénoncent la présence des animaux sauvages dans les cirques, alors que plusieurs villes de France ont déjà interdit les cirques avec animaux sauvages : « Nous demandons l'interdiction des animaux sauvages tout simplement car derrière 1h de représentation, il y a beaucoup de souffrance animale » explique Marie, une des bénévoles de l'association.

Les contestataires ont tenté de se rapprocher du chapiteau avant d'être repoussé par une vingtaine de forces de l'ordre, présentes pour encadrer la manifestation. Le directeur du cirque ne comprend pas les manifestants : " Nous traitons bien nos animaux et il y a des contrôles réguliers par les services vétérinaires et il n'y a aucun élément à charge contre mon cirque » explique Solovitch Dumas, le directeur du cirque de Rome.

Du côté des spectateurs, les avis sont unanimes : « Je ne vois pas le problème, ils ont l'habitude d'être dans des cages et les circassiens sont les mieux placés pour s'occuper d'eux. » commente Yasin, un père de famille venu avec ses deux filles à la représentation du jour. Même son de cloche pour Françoise : « S'il n'y a plus d'animaux, je ne viendrais plus ».