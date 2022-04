Un périple de Bordeaux à Strasbourg à vélo pour sensibiliser sur les AVC

L'association AVC tous concernés repart sur les routes pour sensibiliser sur les accidents vasculaires cérébraux, première cause de handicap physique chez les adultes en France. Au départ du CHU de Bordeaux ce mardi 26 avril, 5 cyclistes prennent la direction de Strasbourg.

A 51 ans, Philippe Meynard reprend sa croisade contre les AVC. Après le Tour de Gironde, le tour de France et les chemins de Compostelle, l'ancien maire de Barsac s'est lancé dans un nouveau défi : rallier Strasbourg en vélo en 1 mois.

Lui-même a été victime d'un accident vasculaire cérébral il y a 8 ans. Depuis, il ne cesse de sensibiliser à ce mal qui touche en moyenne 2 personnes en Nouvelle-Aquitaine chaque heure. Cap sur la Dordogne dans un premier temps. Le tracé de cette "transVERSale" n'a pas été choisi par hasard : "Ça a germé quand on a pris connaissance du rapport de l'observatoire régional de la santé, qui dit que 40% des gens se disent mal informés sur les AVC, principalement dans les petits villages et les campagnes".

Avec des escales à Guéret, Epinal ou Montbéliard, l'idée est de balayer une grande partie du territoire, avant d'arriver à Strasbourg le 14 mai, pour la Journée européenne de sensibilisation aux accidents vasculaires cérébraux.

Dans chaque endroit où le cortège fera étape, le minibus qui accompagne Philippe Meynard va faire de la prévention, et distribuer des tensiomètres. L'hypertension artérielle est impliquée dans 80% des AVC. Une des missions de cette "transVERSale" : essayer de toucher les jeunes, de plus en concernés par les AVC, à cause de la malbouffe et de la sédentarité.