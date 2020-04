L'association Bien Vieillir Ensemble en Bretagne appelle à un "Grenelle des vieux"

Lors de son allocution du lundi 13 avril dernier, Emmanuel Macron annonçait une fin progressive du confinement à partir du 11 mai. Le vendredi suivant 17 avril, l'Elysée faisait machine arrière "il ne faut discriminer personne". Ces revirements ont poussé l'association Bien Vivre ensemble en Bretagne à réagir : "les personnes âgées doivent être les acteurs de leur vie. Arrêtez de les infantiliser !" écrit l'association dans un communiqué. Sa présidente Joëlle Le Gall appelle à un "Grenelle des vieux".

"Je dis oui, indignons-nous, la coupe est pleine ! - Joëlle Le Gall

La présidente de l'association veut que cette période permette une réflexion sur la place des seniors dans notre société : "Je le dis d'autant plus fort que nous vivons dans une région, la Bretagne, qui toujours a eu la force d'avancer et de dire que nous les bretons ne voulions pas nous laisser marcher sur les pieds. Et bien continuons ! Parce que nous, population âgée de Bretagne, voulons agir de façon à être entendus, de façon à pouvoir décider pour nous."

L'ancienne présidente nationale de la Fédération des associations et amis de personnes âgées et de leurs familles veut prendre exemple sur le modèle danois : "Ils ont créé un conseil des seniors. Chaque municipalité a l'obligation d'entendre les seniors et de respecter leurs choix. Et bien en Bretagne, considérons que c'est la première chose à faire pour avancer." Ces conseils permettent aux seniors danois d'être partie prenante des décisions les concernant.

L'association Bien Vivre Ensemble en Bretagne dénonce également "l'instrumentalisation des seniors" et appelle à une refonte du système de financement de la dépendance dans le pays.