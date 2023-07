L'association Carrefour, en conflit avec Caritas Moselle, sommée de quitter ses locaux rue Marchant à Metz

L' association Carrefour est dans la tourmente. Si elle a récemment ouvert sa nouvelle auberge de jeunesse, La Brasserie, place du Roi George, elle œuvre depuis des décennies, pour le compte de l'Etat et du Département, en faveur de mineurs ou de femmes en situation précaire. Elle dispose de plusieurs locaux dans le centre de Metz, mais la justice vient de la condamner à quitter son principal site, rue Marchant.

Occupation illégale ?

Il y a plus de quarante ans, en 1977, l'association Carrefour a repris les activités de l'orphelinat Saint-Joseph, en déclin, en signant un bail de trente ans pour occuper les locaux. Mais en 2006, juste avant l'expiration du bail, le foyer Saint-Joseph a été dissout, et le bâtiment a été cédé à Caritas Moselle, qui est donc devenu officiellement propriétaire. Les deux associations se mettent d'accord pour prolonger le bail encore un peu. Mais le conflit éclate en 2010 : Caritas entame un recours en justice pour récupérer ses locaux. La bataille judiciaire dure treize longues années.

Relancée en 2020 par Mgr Lagleize, l'évêque de Metz de l'époque, la chambre civile du tribunal judiciaire de Metz s'est prononcée le 28 juin dernier en faveur de Caritas, et ordonné l'expulsion de Carrefour dans six mois, si l'association ne quitte pas les lieux d'elle-même. A la fin de l'année, si elle est toujours là, elle sera astreinte à 200 euros d'indemnités par jour de retard, et l'usage de la force pourra être utilisé.

L'association est désemparée. Si elle est propriétaire de son autre site, rue des Trinitaires, elle accueille rue Marchant 150 personnes : il y a un foyer de jeunes travailleurs, un centre d'hébergement pour mineurs isolés, un centre d'accueil pour femmes victimes de violences, un restaurant et un centre aéré.

Recherche d'autres locaux

L'association a fait appel de la décision. En attendant, "nous continuerons notre travail et nos missions", assure Selima Saadi, administratrice de Carrefour. Elle recherche tout de même une solution de repli, en centre-ville. Mission impossible ? "Je crois au miracle !", sourit-elle.

La pilule est tout de même bien amère à avaler : "Nous avons assuré les travaux d'entretien du bâtiment. En quarante ans, nous les estimons à plus de six millions d'euros. Nous avons maintenu les locaux en état, même s'ils ne nous appartenaient pas, pour le bien de nos jeunes", plaide Selima Saadi.

Aujourd'hui, l'administratrice de l'association Carrefour avoue ne pas comprendre l'état d'esprit de Caritas, pourtant association caritative elle aussi : "Il y a peut-être une opération financière derrière. Et nous allons être victime de cette plus-value. Je ne trouve pas ça très correct que l'évêché et Caritas réclament cette expulsion."

De leur côté, ni Caritas ni le diocèse n'ont souhaité s'exprimer : on ne sait pas s'ils comptent reprendre les activités de Carrefour, ou quel avenir ils destinent aux bâtiments de la rue Marchant.

En 2021 déjà, le Secours catholique Meuse-Moselle avait lancé un appel pour trouver de nouveaux locaux à Metz, pour son accueil de jour Jean Rodhain pour SDF : le bâtiment, rue de la Chèvre, avait été vendu par le diocèse à un groupe immobilier bordelais. L'accueil de jour a finalement déménagé, en début d'année, dans l'ancienne école primaire de la Salle, rue des Augustins.