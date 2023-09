L'association Creuse Maghreb lance une cagnotte pour aider les victimes du séisme au Maroc

Le bilan encore provisoire fait état de plus de 2.100 morts, au Maroc, après un puissant séisme au sud de Marrakech, dans la nuit de vendredi à samedi. L'association Creuse Maghreb lance une cagnotte en ligne pour venir en aide aux sinistrés , sur la plateforme en ligne Leetchi. Tous les fonds seront reversés à la Croix-Rouge.

Le tremblement de terre de magnitude 6,8 est le plus fort jamais mesuré dans le pays. "Quand on a voulu sortir on s'est retrouvés collés au mur parce que c'est vraiment un bâtiment qui nous balance", nous a raconté Mylène, une Creusoise qui se trouvait sur place en vacance.