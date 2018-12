L'association de défense des cirques attaque la ville de Montpellier

Montpellier, France

À peine voté, déjà contesté. L'association de défense des cirques annonce ce jeudi qu'elle va attaquer la ville de Montpellier après l'adoption mercredi en conseil municipal d'un vœu interdisant les cirques avec animaux sauvages à partir du 1er janvier 2019 sur le territoire de la commune. Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, l'association estime que "cette décision est illégale" et annonce qu'elle va "immédiatement saisir le tribunal administratif de Montpellier afin de la faire annuler et nous demandons officiellement au préfet de l'Hérault de déférer cette délibération illégale au juge administratif".

"Nous viendrons à Montpellier en 2019."

L'association de défense des cirques donne l'exemple d'autres communes en France qui ont tenté d'interdire les cirques avec animaux sans succès : "Prenez Vandœuvre-lès-Nancy. La ville a adopté un vœu au mois de juin et tout fait pour interdire un cirque, et bien la justice lui a donné tort" détaille Cyrille Emery, le porte-parole de l'association. "En fait la mairie de Montpellier lance une espèce de fatwa anti-cirque. Nous sommes désolés mais nous ne participons pas aux guerres de religions. Donc nous viendrons à Montpellier en 2019 et on voudrait bien voir que le maire nous en empêche" ajoute-t-il.

