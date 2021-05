Trafic SNCF Saint-Etienne-Lyon perturbé : "un jour un train va passer dans le Gier"

Le train cela vous connait depuis tout petit et on est pas passé loin d'un drame avec ce glissement de terrain sur le trajet Lyon Saint-Étienne

Noël Berlier, président de l'association des riverains de la RN88 : Ça fait longtemps que j'en parle puisque je connais effectivement bien : je suis né à 7 mètres de la voie ferrée et j'y ai vécu pendant 27 ans. Les éboulements il y a un moment que j'en parle. C'est une voie qui n'est pas du tout en sécurité pour le trafic d'aujourd'hui. La preuve, c'est que ça s'est produit et heureusement qu'à ce moment là ne passait pas un train sinon c'était la catastrophe.

On mise beaucoup sur cette voie ferrée notamment depuis l'abandon de l'A45. Elle est encore extrêmement fragile.

Évidemment. Pour l'histoire, elle a été creusée d'un côté à flanc de colline et d'un autre côté, sur une grande partie de la voie en bordure du Gier. Moi, je faisais du patin à glace sur le Gier qui faisait 150 mètres, 200 mètres de large. Aujourd'hui, on l'a limité sur une vingtaine mètres, donc on a concentré le flot. Et dans certains cas, comme par exemple au bord de la voie ferrée, quand il est en crue, il attaque ces bordures. Donc, c'est très fragile et ça peut encore se reproduire.J'ai toujours dit qu'un jour un train va passer dans le Gier. ce n'est pas première fois qu'il y a des éboulements. Heureusement, pour l'instant, il n'y a rien eu de grave. Évidemment que ce n'est pas souhaitable, mais on peut l'envisager.

Vous faisiez partie de ceux qui voulaient l'A45 pour alléger la RN 88. Vous voyez une issue aujourd'hui quand vous voyez cette voie ferrée qui plante souvent.

Non. Dans l'état actuel des choses et dans ce que je connais, des études actuelles, c'est du rafistolage. Il n'y a rien qui donnera satisfaction. Pour l'instant, il n'y a pas de projet satisfaisant. On fait un amalgame avec des choses qui étaient déjà prévues. On parle de murs anti-bruit, ce qui était déjà prévu, validé. L'argent était sanctuarisé aussi. C'est un pêle-mêle de choses qui ne vont rien amener de véritablement concret.