L'association L214 expose des cadavres de porcelets à Aix pour dénoncer "l'élevage intensif"

Aix-en-Provence, France

Vêtus de noir, les quelque quarante militants de l'association L214 arrivent aux Allées Provençales avec des sacs isothermes, certains se placent au milieu des passants en silence, d'autres brandissent des pancartes. Lorsque les porcelets congelés sont placés dans les bras des militants, beaucoup d'Aixois et de touristes s'arrêtent, stupéfaits.

"Ces porcelets font partie des 20% de cochons qui ne survivent même pas jusqu'à la date programmée de leur mort", au micro, Florence Denneval, la référente du groupe Aix-Marseille prend la parole pour expliquer la démarche aux passants. Selon L214, ces animaux ont été tués dans d'affreuses conditions. "Ils ont été claqués contre un mur, laissés pour morts parce qu'ils étaient trop chétifs ou malades par exemple. Nous les avons trouvé dans les poubelle d'élevages français." Où, quand et dans quelles conditions ces porcelets ont-ils été récupérés ? L'association refuse d'en dire plus. Il est également difficile de discuter avec les autres militants à propos de leur engagement, la référente intervient pour interrompre une interview.

En revanche, avec les passants, les militants peuvent s'exprimer. Certains sont justement présents pour informer, brochures en mains. "Que fait-on des sangliers qui ravagent la nature ?", les questions vont bon train. D'autres regardent de plus loin, " On dirait un film d'horreur, ça me dégoûte", réagit une lycéenne. Pour un père de famille, en promenade avec son bébé, c'est au contrainte une excellente idée. "Dans l'industrie, lorsqu'ils peuvent cacher, ils cachent. C'est important de montrer la réalité, c'est la seule manière de réveiller les consciences !"