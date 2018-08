Marseille, France

Ils ont 22 et 25 ans, et étaient allés chercher des pizzas, quand un couple s'en est pris à eux ce lundi midi, dans le 1er arrondissement de Marseille. Ces deux jeunes, hébergés temporairement par l'association Le Refuge (qui vient en aide aux jeunes LGBT), ont été insultés, puis poursuivis jusqu'à leur foyer ; l'homme a d'abord forcé la porte du Refuge à coups de pied avant de vider totalement à l'intérieur une bombe lacrymogène.

Le Refuge porte plainte

Une éducatrice spécialisée a également été blessée, et l'un des jeunes est sous surveillance pour son état respiratoire.

"Ils nous ont mal regardés, puis insultés, traités de "travelots". On voyait le mec s'approcher et toucher son sac, j'avais peur qu'il sorte un couteau. On est rentré très vite, il a mis un coup de pied sur la porte et a vidé à l'intérieur toute sa bombe lacrymogène" - Jasmine, l'une des victimes

Ce n'est pas la première fois que ce foyer est ciblé, depuis l'installation du Refuge dans ce quartier il y a un an et demi. Il a déjà été cambriolé, par exemple.

"Ce sont des jeunes déjà victimes de rejet, d'homophobie. Certains ont dû quitter leur pays, parce qu'il y étaient en danger. Là, ils ont été agressés à l'extérieur puis poursuivis et brutalisés "chez eux". Tant qu'ils sont résidents chez nous, ils sont chez eux, et avec la sécurité psychologique que cela doit doit apporter. C'est cette sécurité qui a été attaquée aujourd'hui" - Flavien Odorin, délégué départemental adjoint du Refuge

Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille, a réagi dans un communiqué : « Je condamne avec la plus grand fermeté, l'agression à caractère homophobe dans les locaux de l'association « Le Refuge », à Marseille (...) Ces actes insupportables doivent cesser de se multiplier et les auteurs de ces faits doivent être sévèrement punis. Marseille est une ville fraternelle et tolérante. Je demande au Préfet de police d'être particulièrement attentif à la sécurité de ce lieu d'accueil. »

"La situation à Marseille est plus préoccupante que dans les autres villes en France. Que faire ? Continuer de sensibiliser la population, et faire aussi prendre conscience... Une vraie conscience politique que l'homophobie s'est vraiment installée dans le pays depuis 2012, depuis le débat sur le mariage pour tous. II y avait une homophobie latente, ça a libéré la parole et aujourd'hui ça donne ces situations encore plus violentes. Il faut vraiment agir, et au plus vite" - Nicolas Noguier, président national de l'Association Le Refuge