L'association "Les Mécanos de la Générale" dévastée par un incendie à Bou dans le Loiret

Un incendie, jeudi 15 octobre, a ravagé à Bou dans le Loiret, le bâtiment de l'association "les Mécanos de la Générale". Un atelier de création mais aussi des décors entiers d'un pan d'histoire de compagnies de spectacle et de théâtre amateurs sont partis en fumée.

C'est un spectacle de désolation qu'on découvert ce vendredi 16 octobre au petit matin, les membres de l'association "les Mécanos de la Générale" basée dans la petite commune de Bou dans le Loiret. La veille aux alentours de midi, un incendie s'est déclaré dans le bâtiment qui abrite, prés de l'église du village depuis plus d'une dizaine d'années, l'association avec son atelier de scénographie et de construction de décor. 600m2 ont été détruits par les flammes. A l'intérieur, l'atelier de l'association mais aussi de très nombreux décors de plusieurs compagnies de théâtre et de spectacle amateurs sont partis en fumée.

37 ans d'histoire partis en fumée

Seuls quelques outils et machines de l'atelier de l'association ont semble-t-il résister aux flammes mais le hangar abritait aussi un certain nombre de décors et de matériels appartenant à diverses compagnies de spectacle ou de théâtre amateurs du Loiret. Entreposés à Bou par souci d'entraide. Tous sont partis en fumée. C'est le cas des décors du Théâtre de la Tête Noire de Saran, du Théâtre de l'Imprévu rue de Bourgogne à Orléans, du matériel de l'Astrolabe à Orléans mais aussi du bar de Loire sur les quais d'Orléans. "C'est un véritable crève cœur" témoigne Stéphane Liger, le régisseur général des "Mécanos de la Générale". "C'est toute leur histoire, leur passé, pour le Théâtre de l'Imprévu c'est 37 ans d'histoire" rajoute-t-il.

Une enquête confiée à la brigade de Chécy

Louée par l'association, le bâtiment appartient à la SCI Terre De Vigne dont le propriétaire habite en face. C'est lui qui a donné l'alerte. Il reste du hangar la charpente métallique et les murs qui menacent de s’effondrer. Selon un expert en assurance qui s'est rendu sur place ce vendredi, en raison de la présence d'amiante, rien ne pourra être entrepris d'ici un mois. En attendant, l'association encore sous le choc tente de se retourner. Elle reçoit le soutien et de très nombreux messages du monde associatif et culturel du département mais aussi de toute la Région. L'association "Le Lieu Multiple" à Fleury-les-Aubrais s'est proposé d’accueillir son homologue afin qu'elle puisse reprendre ses activités. Par ailleurs la mairie de Bou a débloqué dans l'urgence une subvention de 5.000 euros pour venir en aide aux "Mécanos de la Générale".

L'origine de l'incendie est encore inconnue mais à l'heure où il s'est déclaré des ouvriers de l'entreprise Créamétal de Dampierre-en-Burly travaillaient sur les lieux au renforcement justement de la charpente métallique. Ils ont été entendus à la brigade de gendarmerie de Chécy à qui a été confiée une enquête ouverte par la procureur de la République d'Orléans afin de déterminer les causes et les circonstances du sinistre.