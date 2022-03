L'association Nîmes Olympique lance un appel aux dons

L'association Nîmes Olympique qui gère le secteur amateur du club a lancé ce mercredi un appel aux dons destiné aux entreprises pour lui permettre de poursuivre sa mission notamment auprès de jeunes. L’association Nîmes Olympique a en charge l’organisation et l’animation de l’école de football, le foot d’animation et la préformation précise dans son communiqué : "Depuis des années l’association porte activement cette mission d’apprentissage des valeurs humaines auprès des jeunes sportifs. Ces actions sont fondamentales pour transmettre l’ADN des valeurs du club par l’incarnation de « l’esprit croco ». L’association développe une politique forte d’accompagnement et de soutien au projet de vie des jeunes sportifs. Considérant que la réussite sportive est indissociable de la réussite sociale et professionnelle, ce double projet vise tout d’abord à ce que les jeunes sportifs puissent réaliser des performances à la hauteur de leur potentiel, mais aussi à leur garantir la poursuite d’une formation et d’une insertion professionnelle correspondant à leurs capacités et leurs aspirations".

Aujourd’hui l’association a besoin de trouver de nouvelles ressources financières poursuit le communiqué : " Aujourd’hui l’association est mobilisée pour trouver les moyens de pérenniser et d’amplifier cette mission en maintenant un niveau d’excellence. L’école de football, le foot d’animation et la préformation constituent trois piliers fondamentaux du club. Pour atteindre cet objectif, l’association a besoin de trouver de nouvelles ressources. Nous organisons pendant un mois du 28 février au 27 mars une campagne de sollicitation de dons destinée aux entreprises, aux particuliers, à tous ceux qui souhaitent soutenir notre action qui favorise également la mixité et l’intégration sociale de la jeunesse nîmoise. Le mécénat est un acte simple, à la portée de tous, qui permet en complément des avantages fiscaux de soutenir le développement de la préformation, une école de vie portée par l’association Nîmes Olympique. Nous comptons sur vous, pour mieux faire connaître notre action. Nos jeunes crocos ont besoin de vous" conclut le communiqué.