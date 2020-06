Eure : l'association One Voice saisit la justice pour sauver quatre lionnes dans un cirque

Les images du lion Jon, saisi le 5 juin dernier dans un cirque stationné à Vironvay (Eure), ont ému les réseaux sociaux et les auditeurs de France Bleu Normandie. L'association One Voice, qui a recueilli l'animal, décide d'aller plus loin : elle a décidé de saisir en urgence la justice afin de faire saisir les quatre lionnes qui sont toujours dans le cirque itinérant. "Vu l'état de Jon, nous nous inquiétons énormément pour elles", explique Muriel Arnal.

"Nous avons fait un référé devant le tribunal, parce qu'il faut aller vite", poursuit Muriel Arnal, invitée ce mardi de France Bleu Normandie. La semaine dernière, la procureure de la République d'Evreux nous confirmait qu'une enquête était en cours sur le cirque et les quatre autres fauves. "Nous avons envoyé les rapports d'experts sur Jon de façon à ce qu'elle puisse voir l'étendue des dégâts et la souffrance qu'il a subi dans ce cirque", précise Muriel Arnal.

"Je rappelle que Jon a eu les dents limées et les griffes arrachées, qu'il est dans un état de maigreur intense, on ne ne sait pas encore s'il va survivre", explique Muriel Arnal, qui rappelle qu'une première procédure a été lancée en 2018. "On ne peut pas laisser des animaux à ces dresseurs, ce n'est plus possible. Ils sont en danger de mort", conclut la présidente de l'association One Voice.